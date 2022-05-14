14.05.2022
11:31
146
Погода
Видео: На Амге ледоход запаздывает
Река Амга. 14 мая. На всем протяжении р. Амга продолжается повышение уровней воды от 5 до 10 см за сутки, наблюдаются закраины. У н.п. Амга уровень воды составляет 294 см, подвижка льда и разводья. Прогноз вскрытия реки Амга: 14-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Амга – Терють, что на 4-5 суток позже нормы. @YakutiaOpershtab
Фото: @YakutiaOpershtab
Источник: @YakutiaOpershtab
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
14.05.2022
162
14.05.2022
85
14.05.2022
151
14.05.2022
106
14.05.2022
105
14.05.2022
114
14.05.2022
161
14.05.2022
130
14.05.2022
232
14.05.2022
112
14.05.2022
128
14.05.2022
148
14.05.2022
178
14.05.2022
137
14.05.2022
414
14.05.2022
521
14.05.2022
3043
14.05.2022
964
13.05.2022
661
13.05.2022
527
13.05.2022
1152
13.05.2022
448
13.05.2022
2168
13.05.2022
2515
13.05.2022
591
13.05.2022
537
13.05.2022
435
13.05.2022
394
13.05.2022
399
13.05.2022
357
13.05.2022
396
13.05.2022
672
13.05.2022
433
13.05.2022
493
13.05.2022
1054
13.05.2022
491
13.05.2022
338
13.05.2022
524
13.05.2022
287
13.05.2022
381
13.05.2022
310
13.05.2022
442
13.05.2022
331
13.05.2022
422
13.05.2022
560
ТОП НОВОСТИ
10.05.2022
8708
09.05.2022
8415
11.05.2022
5959
09.05.2022
5502
13.05.2022
5201
11.05.2022
5010
Добавить комментарий