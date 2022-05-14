Видео: На Амге ледоход запаздывает

Река Амга. 14 мая. На всем протяжении р. Амга продолжается повышение уровней воды от 5 до 10 см за сутки, наблюдаются закраины. У н.п. Амга уровень воды составляет 294 см, подвижка льда и разводья. Прогноз вскрытия реки Амга: 14-16 мая ожидается вскрытие реки на участке Амга – Терють, что на 4-5 суток позже нормы. @YakutiaOpershtab

Фото: @YakutiaOpershtab Источник: @YakutiaOpershtab

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