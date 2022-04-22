Видео: Мужской осуохай в Якутске с высоты

На Комсомольской площади Якутска собрались 5,5 тысяч якутян, чтобы выразить поддержку решениям президента Владимира Путина и Вооруженных Сил РФ. Видео: vadim.skryabin

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