22.04.2022
20:14
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Якутск

Видео: Мужской осуохай в Якутске с высоты

На Комсомольской площади Якутска собрались 5,5 тысяч якутян, чтобы выразить поддержку решениям президента Владимира Путина и Вооруженных Сил РФ. Видео: vadim.skryabin

Фото: телеграм
Источник: Телеграм
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