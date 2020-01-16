Видео: Мошенникам не удалось развести якутянку

В МВД республики обратилась заместитель директора одной из стоматологических клиник Якутска для передачи записи телефонного разговора с мошенниками, которым не удалось ее обмануть. Она, в свою очередь, решила предупредить всех жителей республики, и, особенно — коллег, о схеме мошенничества, которая активна в последнее время.

В разгар рабочего времени, во второй половине дня, в пятницу, поступил телефонный звонок, якобы, из Управления Роспотребнадзора. Звонившая сообщила о грядущей проверке в понедельник утром, напомнила о наполняемости стенда для потребителей, наличии договоров, согласий на оказание медицинских услуг, сертификатов на медизделия, а также наличии на информационном стенде брошюр с новыми изменениями в Законы, что «это новое требование контролирующего органа и есть возможность приобрести эти брошюры в Управлении Роспотребнадзора, так как у вас нет никаких нарушений за последние 3 года», что «по наличию брошюр с вами свяжется сотрудник юридического отдела, стоимость одного комплекта — 2000 рублей».

Вскоре, в офис, действительно, позвонил неизвестный, который представился сотрудником юротдела. Почувствовав, что что-то здесь не так, руководитель попросила одного из работников сделать видеозапись разговора. Под массивом уточняющих вопросов руководителя стоматологии «сотрудник юротдела» долго юлил, представляясь, то сотрудником ведомства, то курьерской службой. Впрочем, обо всем этом — на видео.

Уважаемые граждане, МВД республики благодарит вас за активную гражданскую позицию. Если у вас есть истории, подобные этой, делитесь ими, как это сделал коллектив стоматологической клиники, чтобы предупредить всех об угрозе.

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