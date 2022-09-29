29.09.2022
22:11
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Якутия
Видео: Мобилизованные якутяне говорят спасибо землякам за помощь
Мобилизованные якутяне благодарят Ил Дархана и жителей республики за ту помощь, которую они оказывают свои мобилизованным землякам, ребята с других регионов завидуют им. Видео @PRanyamedia
Источник: тгк @PRanyamedia
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