Видео: министр спорта Якутии показывает личный пример на Комсомольской площади

На Комсомольской площади идёт спортивный Фестиваль «Тренируйся с лучшими». Сам министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонид Спиридонов показал пример, продемонстрировав отличную физкультурную подготовку (см. видео)

Приглашаются все желающие проявить себя, побороться за призовые места, получить призы и подарки, сообщает тгк МинспортЯкутии. Соревнования среди желающих пройдут по подтягиваниям и отжиманиям на брусьях, по силовому троеборью (толчок гири, становая тяга, строгий подъём на бицепс), по прыжкам на скакалке, по кросс-биатлону и по якутской вертушке

Также участники смогут разучить элементы танца зумба, заняться единоборством, научиться играть в Го и покататься на роликах. Мероприятия проведут лучшие спортивные инструкторы, фитнес тренеры и настоящие профессионалы своего дела. Тренировки рассчитаны на людей с любым уровнем подготовки. Бесплатный вход и участие