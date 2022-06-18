18.06.2022
14:21
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Праздники

Видео: Михаил Николаев на Ысыахе на малой родине

На хангаласском Ысыахе земляки приветствовали первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева Видео Натальи Григорьевой, тгк https://t.me/gazetahangalas

Фото: тгк gazetahangalas
Источник: тгк gazetahangalas

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