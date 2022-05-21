Видео МЧС: Обстановка на реках Якутии

Активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территории Олекминского и Хангаласского районов и городского округа «Город Якутск». Нижняя кромка ледохода находится у н.п. Табага, уровень воды составляет 642 см при критическом 970 см, наблюдается густой ледоход. У г. Якутск уровень воды составляет 255 см при критическом 827 см, с учетом дамбы 990 см, наблюдаются разводья. У н.п. Кангалассы уровень воды составляет 474 см при критическом 1100 см.

Табагинский мыс

Верхняя кромка ледохода – у н.п.Саныяхтат Олекминского района. Уровень воды составляет 1131 см при критическом уровне 1340 см, наблюдается редкий ледоход. Протяженность ледохода на реке Лена составляет 370 км. За сутки он продвинулся на 290 км. По прогнозу ЯУГМС, вскрытие реки на участке Якутск – Кангалассы ожидается в ближайшие сутки.

На реке Олекма нижняя кромка ледохода вышла в устье. У н.п. Троицк Олекминского района уровень воды составляет 715 см при критическом 1000 см. Верхняя кромка – в 60 км ниже н.п. Куду-Кюель Олекминского района, уровень воды – 649 см. По прогнозу, в ближайшие сутки-двое ледоход выйдет в устье.

Активная фаза ледохода на реке Алдан проходит по территории Томпонского района. Нижняя кромка ледохода находится в 20 км ниже гидропоста Верхоянский Перевоз, уровень воды составляет 688 см при критическом 1300 см. Верхняя кромка – у н.п. Хандыга, уровень воды составляет 478 см при критическом 1000 см. Протяженность ледохода составляет 302 км. За сутки ледоход продвинулся на 20 км. По прогнозу, в ближайшие сутки-двое ожидаются подвижки льда у н.п. Батамай Кобяйского района. Выход волны вскрытия с реки Алдан ожидается 23-24 мая.

Активная фаза ледохода на реке Амга проходит по территории Таттинского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка находится у н.п. Харбалах. Уровень воды – 715 см при критическом 1000 см. Протяженность ледохода составляет 138 км. За сутки ледоход продвинулся на 92 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки-двое ледоход выйдет в устье.

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Вилюйского и Кобяйского районов. Нижняя кромка ледохода находится в 190 км ниже г. Вилюйск, уровень воды составляет 700 см при критическом 1050 см. У н.п. Хатырык-Хомо Кобяйского района уровень воды составляет 787 см при критическом 1158 см, наблюдается подвижка льда. Верхняя кромка – в 50 км ниже г. Вилюйск. Протяженность ледохода – 140 км. За сутки ледоход продвинулся на 90 км. По прогнозу, в ближайшие сутки-двое ожидается дальнейшее продвижение ледохода до территории Кобяйского района. Выход волны вскрытия с реки Вилюй ожидается 22-23 мая.

На р. Яна наблюдается ледостав. На притоках (р. Сартанг и Дулгалах) в Верхоянском районе суточный подъем уровней воды составляет 5-10 см, наблюдаются закраины и вода на льду. На участке Верхоянск – Батагай продолжается подьем уровней воды, суточный рост составил 0,2-0,3м, наблюдаются закраины. В ближайшие сутки-двое на этом участке ожидаются подвижки льда, а вскрытие реки – 22-23 мая.

Среднеколымск

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 20 км ниже г. Среднеколымск, уровень воды составляет 892 см при критическом 1200 см. В результате сохранения высоких уровней на р. Колыма сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка на 10%. Верхняя кромка ледохода находится в 150 км ниже н.п. Зырянка. Уровень воды составляет 603 см при критическом 850 см. Протяженность ледохода – 211 км. За сутки ледоход продвинулся на 120 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки-двое ожидается постепенное понижение уровней воды у н.п. Зырянка. В результате дальнейшего продвижения ледохода, существует вероятность образования заторных явлений в результате чего возможно повышение уровней воды у г. Среднеколымск.

На реке Березовка (правый приток реки Колыма) у н.п. Березовка Среднеколымского района чисто, уровень воды достиг критической отметки. Согласно прогнозу, в ближайшие сутки рост уровня воды может продолжиться с подтоплением пониженных участков местности, основной поселок перенесен на возвышенную местность.

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек находится в 150 км ниже н.п. Оленек, уровень воды составляет 1164 см при критическом 1350 см. Верхняя кромка находится в 50 км выше н.п. Оленек. На участке Оленек – Тюмяти отмечается незначительный подъем уровней воды. Протяженность ледохода составляет 200 км. За сутки он продвинулся на 50 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие двое-трое суток ожидается дальнейшее продвижение ледохода по территории Оленекского района.

На остальных реках севера и северо-востока сохраняется зимний режим.

«За сутки проведен мониторинг паводковой обстановки на реках Якутии. Оперативная группа «Алдан» передислоцирована из п.Усть-Майя в п. Хандыга для дальнейшего мониторинга прохождения ледохода на реке Алдан. Всего на территории Якутии задействовано 5 оперативных групп Главного управления в составе 65 человек и 14 единиц техники», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).