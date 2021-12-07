Видео: Мать с дочерьми в заглохшем автомобиле на морозе минус 45 спасли полицейские

Поздно вечером в дежурную часть отдела МВД России по Намскому району поступила информация о том, что в 15 километрах от села Графский берег возле реки Лены на занесённой снегом дороге застрял автомобиль. В салоне транспортного средства находились три жительницы Якутска. Температура воздуха на тот момент опустилась до отметки минус 45 градусов.

Информация о случившемся была передана инспекторам ДПС лейтенанту полиции Алексею Винокурову и младшему лейтенанту полиции Валентину Баишеву, а также оперативному дежурному лейтенанту полиции Сарыалу Васильеву, которые находились на маршруте патрулирования. Полицейские незамедлительно отправились на помощь. Обнаружив на дороге автомобиль, они вытащили его из снега.

Спасённые из снежной ловушки женщины (мать с двумя дочерями) рассказали, что везли запчасти мужу одной из сестёр. Он выехал с другом на подлёдную рыбалку, где у них заглохла машина, однако доехать до рыбаков помешала непогода.

Стражи правопорядка довезли беременную женщину и её мать до районного отдела полиции, после чего с третьей родственницей отправились на поиски мужчин.

Их разыскали, помогли завести заглохший транспорт и сопроводили до наезженной дороги.

Граждане поблагодарили полицейских за оказанную помощь и пожелали дальнейших успехов в работе.