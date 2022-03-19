19.03.2022
15:05
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Мультикультурная Якутия

Видео: Маленькая турчанка прекрасно поет якутскую песню

В якутском Whatsapp распространяется видео с популярной песней якутского мелодиста Виталия Андросова, которую исполняет слепая девочка из Турции. Слушатели отмечают ее чистое исполнение якутской песни, хотя это неудивительно — ведь якутский и турецкий языки входят в одну тюркскую языковую группу.

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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