19.03.2022
15:05
603
Мультикультурная Якутия
Видео: Маленькая турчанка прекрасно поет якутскую песню
В якутском Whatsapp распространяется видео с популярной песней якутского мелодиста Виталия Андросова, которую исполняет слепая девочка из Турции. Слушатели отмечают ее чистое исполнение якутской песни, хотя это неудивительно — ведь якутский и турецкий языки входят в одну тюркскую языковую группу.
Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
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