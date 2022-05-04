04.05.2022
21:37
221
Природа
Видео: летят перелетные птицы на родину — в Якутию
Тысячи перелётных птиц засняли на видео в окрестностях села Куокуну Сунтарского улуса. Кого только нет среди стай: и гуси, и лебеди, и утки, и журавли. Увидеть такую красоту в наших краях — большая редкость и удача, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.05.2022
354
04.05.2022
205
04.05.2022
129
04.05.2022
280
04.05.2022
246
04.05.2022
261
04.05.2022
358
04.05.2022
185
04.05.2022
218
04.05.2022
229
04.05.2022
556
04.05.2022
706
04.05.2022
1132
04.05.2022
163
04.05.2022
181
04.05.2022
195
04.05.2022
189
04.05.2022
231
04.05.2022
245
04.05.2022
349
04.05.2022
1239
04.05.2022
387
04.05.2022
184
04.05.2022
231
04.05.2022
158
04.05.2022
1360
04.05.2022
451
04.05.2022
274
04.05.2022
371
04.05.2022
372
04.05.2022
243
04.05.2022
297
04.05.2022
1560
04.05.2022
748
04.05.2022
376
04.05.2022
1004
04.05.2022
3652
04.05.2022
722
04.05.2022
1895
04.05.2022
691
04.05.2022
4152
03.05.2022
4215
03.05.2022
1627
03.05.2022
2032
03.05.2022
617
03.05.2022
1866
03.05.2022
650
03.05.2022
666
03.05.2022
783
ТОП НОВОСТИ
28.04.2022
9975
02.05.2022
8468
30.04.2022
8462
02.05.2022
6459
02.05.2022
5523
29.04.2022
5097
30.04.2022
4758
01.05.2022
4611