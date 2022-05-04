Видео: летят перелетные птицы на родину — в Якутию

Тысячи перелётных птиц засняли на видео в окрестностях села Куокуну Сунтарского улуса. Кого только нет среди стай: и гуси, и лебеди, и утки, и журавли. Увидеть такую красоту в наших краях — большая редкость и удача, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии

Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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