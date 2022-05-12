Видео: Лесной пожар потушили близ Олекминска

Как сообщил мэр города Сергей Щебляков, сообщение о задымлении в лесном массиве поступило в ЕДДС примерно около 16.00 по местному времени. «Мы сразу собрали оперативную группу — шесть человек — из числа работников администрации, руководил тушением старший опергруппы Руслан Васильев. Выехали на место, там был низовой пожар, трава горела по лесу, то есть по молодняку», — сказал он. Глава Олекминска отметил, что пожар потушили за сорок минут, после этого проверили местность. Новых очагов возгорания не обнаружили. @yk24ru