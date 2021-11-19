Видео: кража мопеда в Нерюнгри! 🛵

В дежурную часть отдела МВД России по Нерюнгринскому району с заявлением о краже мопеда стоимостью 40 тысяч рублей обратилась местная жительница.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены. Ими оказались ранее судимый 23-летний местный житель и его 18-летний приятель.

Установлено, что подозреваемые приметили оставленный на улице без присмотра мопед. Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убедившись, что за ними никто не наблюдает, совершили хищение мототранспорта. Они докатили мопед до дома одного из подозреваемых и спрятали в подъезде.

Похищенное изъято и возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые граждане! Помните, что сохранность Вашего имущества в первую очередь зависит от Вас самих. Не оставляйте свой вело-мототранспорт без присмотра во дворах, подъездах, на лестничных площадках, возле магазинов и в других общественных местах. Берегите своё имущество.