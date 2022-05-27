27.05.2022
09:26
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Природа
Видео: Красочное буйство наступающего лета
Красочное буйство наступающего лета — в эти дни на федеральной автотрассе «Лена» зацвел багульник, вот в районе дороги Нерюнгри-Тында… 🇷🇺💥
Источник: Соцсети
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