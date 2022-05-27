27.05.2022
09:26
134

Природа

Видео: Красочное буйство наступающего лета

Красочное буйство наступающего лета — в эти дни на федеральной автотрассе «Лена» зацвел багульник, вот в районе дороги Нерюнгри-Тында… 🇷🇺💥

Источник: Соцсети

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх