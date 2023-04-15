Видео: Коварная лужа, в которой несколько машин вспороли колеса

Внимание водителей! Коварная лужа с торчащей арматурой затаилась на Богдана Чижика сразу после поворота с Кальвица в сторону Водоканала. Несколько машин уже вспороли колеса, сообщает тгк Новости Якутии

Источник: тгк Новости Якутии

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