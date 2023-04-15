15.04.2023
15:45
329

Происшествия

Видео: Коварная лужа, в которой несколько машин вспороли колеса

Внимание водителей! Коварная лужа с торчащей арматурой затаилась на Богдана Чижика сразу после поворота с Кальвица в сторону  Водоканала. Несколько машин уже вспороли колеса, сообщает тгк Новости Якутии

Источник: тгк Новости Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх