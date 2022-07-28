28.07.2022
21:49
289
Природа
Видео: косуля в одиночку переплыла реку
Косуля в одиночку переплывает реку. Лодочники дождались пока выйдет на берег, сняли на видео и уехали. В ходе съемок ни одно животное не пострадало, сообщает тгк @sakhahunter.
Фото: тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunter
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