18.06.2022
15:43
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Праздники

Видео: Корпоративный ысыах ЯНЦ с новым руководителем

17 июня в местности Кумахтах Намского тракта, где прошел первый после двухлетнего перерыва корпоративный летний праздник народа саха — Ысыах ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» с новым руководителем в лице генерального директора, члена-корр. РАН Михаила Лебедева.

Мифологически мыслящий саха — представитель традиционного животноводческого и промыслового уклада. Все в его ментальном микрокосме сопряжено и освоено. Многие из современных саха не забудут благословить духов местности, будучи на природе, «покормить» духа огня у себя дома или совержить ритуал зажигания импровизированного камелька перед свадебным застольем. Все это и сейчас вполне естественно и органично вплетается в современное мировоззрение саха.

Якутские ученые чтут традиции своих предков, устраивая любимый у северян праздник. Как заявили после мероприятия многие ученые, нынче праздник удался на славу! Предлагаем вашему вниманию видеоотчет о прошедшем мероприятии.

Приятного просмотра!

Фото: фото из фотоархива ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова
Источник: Алексей Пудов

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