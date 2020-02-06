06.02.2020
09:38
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Экология

Видео: Колымана и ее мимижонок

Зоопарк «Орто Дойду» продолжает радовать жителей Якутии новостями о любимцах публики.  

На этот раз они опубликовали умилительный ролик с медведицей Колыманой и ее медвежонком.

Тем временем малыш белых медведей подрос, но все также постоянно находится в берлоге с мамой. Глазки открылись, все тело покрыто белым пушком, активность его растет по мере роста. Во время бодрствования Колымана беспрестанно занимается выкармливанием и уходом за медвежонком. Однако, до сих пор большую часть времени суток они спят и набираются сил, чтобы весной начать новый жизненный этап.

А пока мама Колымана занимается важными делами, папа Ломоносов радуется прекрасной погоде и снежной зиме.

Напомним, что второй малыш белых медведей Колыманы и Ломоносова появился на свет 15 декабря прошлого года в зоопарке «Орто Дойду». Посетители смогут увидеть малыша в апреле.

Фото: https://www.instagram.com/p/B8LM5xMoRR-/
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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