26.11.2022
09:24
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Красота & Здоровье

Видео: как якутянка представляет Монголию на конкурсе красоты

Якутянка Елена Егорова Елена Егорова, представляет Монголию, на «Miss Grand International-2022».

Источник: тгк Якутск сегодня

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