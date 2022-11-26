26.11.2022
09:24
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Красота & Здоровье
Видео: как якутянка представляет Монголию на конкурсе красоты
Якутянка Елена Егорова Елена Егорова, представляет Монголию, на «Miss Grand International-2022».
Источник: тгк Якутск сегодня
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