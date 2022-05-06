06.05.2022
18:06
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Происшествия

Видео: Как вытащили провалившийся на переправе УАЗ

Провалившийся под лед УАЗа на переправе Якутск-Нижний Бестях все-таки сумели вытащить. Видео dpsykt14. Это второй случай. Ранее вытащили ушедший под лед Прадо.

Видео: рискнули переправиться через Лену — остались без УАЗа…
Видео: как вытащили ушедший под лед Прадо
Фото: Телеграм
Источник: тгк dpsykt14

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