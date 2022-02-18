Видео: Как встречают якутских всадников в Красноярском крае

Оймяконские коневода передвигаются сейчас по Красноярскому краю, где по дороге знакомятся с гостеприимными жителями. Красноярец Александр предоставил ночлег якутских всадникам и их лошадям. И проводил якутян, продемонстрировав необычную манеру езды. Тепло нашим землякам на красноярской земле.

Источник: YouTube

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