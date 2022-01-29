Видео: как волонтеры помогают в поликлинике

Первый проректор АГИКИ Станислав Иванов:

Всем привет! Посмотрел как волонтёры в Поликлинике #1 работают. И сам пол дня поработал. Сложно, знаете. Но приятно, когда люди после внесения всех их данных и приёма вызова благодарят!

Источник: тгк ЯСИА

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