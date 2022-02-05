05.02.2022
10:26
151
Природа
Видео: Как в Якутии спасают животных
В прошлом году якутяне следили за историями спасения животных, попавших в беду.Лиса в Среднеколымске, журавль в Нижнеколымском районе, белая медведица в Джебарики-Хая и другие животные — смотрите истории их спасения в видеоролике телеканала Якутия-24.
Источник: тгк Якутия-24
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