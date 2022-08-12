Видео: как в Горном улусе самолет обрабатывает тайгу от шелкопряда

Сегодня, 12 августа, в Горном районе в рамках мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом обработано 3 189 га территории из 8 026 га планируемых.

Завтра, 13 августа, при наличии благоприятных метеорологических условий планируется очередной вылет, так как согласно технической инструкции инсектицид не распыляется во время дождей и сильного ветра, сообщает тгк Земля бизонов

Фото: тгк Земля бизонов Источник: тгк Земля бизонов

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