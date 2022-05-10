Видео: Как усть-алданцы спасли из полыньи двух телят

Жители түөлбэ «Алданская» села Борогонцы спасли двух телят, которые упали в полынью. Сегодня в 18:45 часов, жители түөлбэ «Алданская» села Борогонцы стали свидетелями того, как два теленка упали в полынью озера Мүрү. Менее чем за 15 минут жители района скооперировались и в течение часа спасли телят, которые по угодили в глубокую полынью.

Очевидец Нарыйа ПАВЛОВА, которая первой забила тревогу, сняла для тгк Пряная Якутия видео спасения телят. Спасителей зовут Михаил ТАТАРИНОВ, Валентин МИГАЛКИН и семья БУРНАШЕВЫХ. Один из них сам упал в ледяную воду в попытках спасти теленка.