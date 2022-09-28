28.09.2022
18:10
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Якутск

Видео: как служба отлова проводит отлов безнадзорных собак

Службы отлова продолжают работу с безнадзорными собаками. На прошлой неделе бригада провела отлов в мкр.Марха. Фото/видеоотчет

Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефонам 44-46-54, 44-42-29 — Единая дежурно-диспетчерская служба г. Якутска. Все пойманные по заявкам безнадзорные животные подлежат вакцинации, стерилизации (кастрации), биркованию и возврату в среду обитания. К уху каждой особи крепится бирка — это и является отличительным признаком того, что собака не будет размножаться и она вакцинирована, сообщает тгк МЦУ Якутск

Фото: тгк МЦУ Якутск
Источник: тгк МЦУ Якутск

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