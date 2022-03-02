Видео: Как считают нюрбинских лосей с самолета

Авиаучет охотничьих ресурсов проходит на территории Нюрбинского района с участием специалистов Дирекции биологических ресурсов и Института биологических проблем криотолизоны СО РАН, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу ДБР ООПТ и ПП.

Как сообщил начальник Управления по охране, регулированию и воспроизводству объектов животного мира Дирекции биоресурсов Иннокентий Слепцов, работы запланированы на два дня с общей протяженностью полета 1290 км.

«Вчера, в первый день учета, по северо-восточной стороне района проведен подсчет и определены примерные места концентрации копытных, сегодня учет проходит по юго-западной стороне Нюрбинского района. Также во время авиаучета были охвачены места, где прошли лесные пожары прошлого года», — приводятся его слова.

Отмечается, что авиаучет дает наиболее точную оценку численности популяции охотничьих ресурсов. При таком способе фиксируются не только копытные, но и другие виды.

По завершению работ проведут камеральную обработку по специальной методике, по результатам которой специалисты подготовят научно-обоснованный отчет и дадут соответствующие рекомендации по рациональному использованию охотничьих ресурсов.

Нюрбинский район предусмотрел средства на авиаучет в рамках действия муниципальной целевой программы по охране окружающей среды.