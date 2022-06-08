Видео: как Роману Власову в Якутии оказали большие почести…

Гостеприимство на самом высоком уровне))) Сам министр спорта Якутии открывает двери автомобиля! Так сегодня в Якутске принимали двукратного олимпийского чемпиона, многократного победителя чемпионатов мира и Европы, заслуженного мастера спорта России по греко-римской борьбе Романа Власова.

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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