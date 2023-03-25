25.03.2023
12:09
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Происшествия

Видео: Как пытается оправдаться Марк Аммосов, вовлекший земляков в пирамиду


Марк Аммосов, вовлекший людей в пирамиду и задолжавший 13 млн, пытается бороться с хейтом и объяснить подписчикам ситуацию:

— Идет жесткий хейт, в том числе со стороны СМИ. В принципе, меня всегда не любили, может, завидовали.

А сейчас люди радуются моей ошибке. Это всегда было в моей жизни.

Моя задача сейчас сохранять спокойствие, разум, репутацию.

Но даже сейчас есть поддержка. Есть люди, которые готовы накормить, приютить и всегда поддержать.

Да, я ошибся, я ошибся! Но это нормально, это жизнь!

Также Марк опубликовал видеодоказательство поданного заявления в МВД. Он просит привлечь к ответственности мошенницу, которая, по его словам, кинула его и подписчиков, сообщает тгк @sakhaday

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