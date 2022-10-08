08.10.2022
18:54
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Происшествия

Видео: как проверяют фуру, предположительно взорвавшуюся на Крымском мосту — Телеграм

На этих кадрах фура, предположительно подорвавшаяся на Крымском мосту, пересекает пост ГИБДД. В прицеп автомобиля заглянули, но ничего подозрительного не увидели. Спустя несколько минут, судя по камерам, грузовик подорвался в движении, сообщает тгк Mash на волне

Задержана смена Крымского моста из сотрудников УВО Минтранса и ГИБДД — Телеграм
Фото: тгк Mash на волне
Источник: тгк Mash на волне

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