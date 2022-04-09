Видео: Как приготовить якутский бургер по рецепту ресторана Тыгын Дархан

Можно ли полностью из якутских ингредиентов приготовить бургер? Ресторан «Тыгын Дархан» говорит да! И готовит блюда исключительно из якутских ингредиентов. Внимание — видео не рекомендуется смотреть на голодный желудок! Сытная и вкусная еда — вот что мы любим! тгк #объясняемреспублика_саха

Фото: тгк #объясняемреспублика_саха Источник: тгк #объясняемреспублика_саха

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