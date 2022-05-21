Видео: Как правильно ощипать утку

Как правильно ощипывать утку Хорошие перья и пух в отдельный пакет — понадобятся для подушки, все остальное в другой пакет. Чистить в перчатках гораздо удобнее. Завтра Николин день, весьма актуально, сообщает тгк Охота и рыбалка в Якутии

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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