01.10.2022
10:03
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Природа

Видео: Как поживает якутская медведица Томпа в Московском зоопарке

Киперы спрятали лакомство для Томпы в тубус из плотного картона. Это делается для того, чтобы животное не испытывало дискомфорт в вольере — у медведицы появляется возможность реализовать свои уникальные видовые способности: добывать пищу, проявлять наблюдательность, изобретательность и знание ситуации, чтобы выжить.

Молодую белую медведицу обнаружили весной 2021 года — в мае она вышла к поселку Джебарики-Хая, который находится в тысяче километров от Ледовитого океана. Хищника эвакуировали в зоопарк «Орто-Дойду», а после перевезли в Московский зоопарк. Имя новой жительнице столичного зоопарка выбирали всей страной — онлайн-голосованием. Из двух представленных вариантов россияне выбрали Томпа — созвучное с Томпонским районом, в котором обнаружили зверя, сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

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