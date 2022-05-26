Видео: Как подрывали затор возле Сангар

По правому руслу реки Лена в 45 км от п. Сангар стоит большой затор. Сегодня, 26.05.2022 г., в 14:01 произведен подрыв в районе р. Долгая, заряд 2000 кг, после чего наблюдается трещина. Результат ожидаем до 16:00. Видео тгк @Levin_Ivan_Kob

Источник: тгк @Levin_Ivan_Kob

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