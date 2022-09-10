Видео: Как озорная медведица Хаарчаана поднимает настроение питерцам

Медвежонок и бочонок

Телеграм-канал Ленинградский зоопарк сообщает:

Мы точно знаем, что поднимет вам настроение в конце этой рабочей недели! Видео с нашей озорной медведицей Хаарчааной, которая получила новую игрушку — пластиковую канистру!

Ещё одно подтверждение того, что счастье не требует многого. Иногда достаточно просто радоваться мелочам и уметь хорошенько повеселиться.