10.09.2022
16:11
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Природа

Видео: Как озорная медведица Хаарчаана поднимает настроение питерцам

Медвежонок и бочонок

Телеграм-канал Ленинградский зоопарк сообщает:
Мы точно знаем, что поднимет вам настроение в конце этой рабочей недели! Видео с нашей озорной медведицей Хаарчааной, которая получила новую игрушку — пластиковую канистру!

Ещё одно подтверждение того, что счастье не требует многого. Иногда достаточно просто радоваться мелочам и уметь хорошенько повеселиться.

Источник: тгк Ленинградский зоопарк

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