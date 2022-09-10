10.09.2022
16:11
63
Природа
Видео: Как озорная медведица Хаарчаана поднимает настроение питерцам
Медвежонок и бочонок
Телеграм-канал Ленинградский зоопарк сообщает:
Мы точно знаем, что поднимет вам настроение в конце этой рабочей недели! Видео с нашей озорной медведицей Хаарчааной, которая получила новую игрушку — пластиковую канистру!
Ещё одно подтверждение того, что счастье не требует многого. Иногда достаточно просто радоваться мелочам и уметь хорошенько повеселиться.
Источник: тгк Ленинградский зоопарк
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