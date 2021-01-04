04.01.2021
14:36
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Культура

Видео: Как отметили Новый год в Якутске

Как в Якутске отметили Новый год — в коротком видео инстаблогера Андрея Степанова.

Несмотря на хронометраж в полторы минуты, в видео есть кадры фейерверка в тумане, снежного салюта на площади Якутска из кружки с горячей водой и всего того, что привычно для нас и удивительно для жителей других регионов.

Источник: https://www.instagram.com/p/CJkwP9YKJFe/
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