Видео: Как отметили Новый год в Якутске

Как в Якутске отметили Новый год — в коротком видео инстаблогера Андрея Степанова.

Несмотря на хронометраж в полторы минуты, в видео есть кадры фейерверка в тумане, снежного салюта на площади Якутска из кружки с горячей водой и всего того, что привычно для нас и удивительно для жителей других регионов.