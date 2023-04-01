01.04.2023
12:33
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Происшествия

Видео: Как откапывают трассу Колыма после снежного завала

Трассу Колыма замело снегом. Чтобы «прорыть» траншею была задействована спецтехника, сообщает тгк @crimyakutiaru

Два участка федеральной автодороги «Колыма» в Якутии закрыли из-за схода лавины. Движение ограничено с утра 31 марта. На месте ведется расчистка проезжей части, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй».

Проезд закрыт для всех видов автотранспорта на участках:

  • км 594+000 – км 594+035 с 7:20 (время местное);
  • км 519+350 – км 519+390 с 9:40 (время местное).

По вопросам о состоянии дороги можно обратиться в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Вилюй» по телефону: (4112) 44-10-78.

Напомним, ранее снежная масса сошла на 20 км региональной дороги «Яна». Движение открыли 30 марта.

Источник: тгк @crimyakutiaru, пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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