Видео: Как оймяконских всадников встретили в Красноярске

Оймяконские коневоды Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев доехали на своих якутских лошадках до Красноярска. Следующая точка маршрута ㅡ Абакан, столица Республики Хакасия.

Якутские всадники начали свой путь в марте прошлого года из Оймякона и приурочили поход к 100-летию ЯАССР. Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев планируют летом добраться верхом до Москвы и уже прошли большую часть своего пути и до столицы им остается меньше 5 тысяч километров. По дороги якутские всадники вызывают большой интерес у жителей, СМИ, им оказывают всяческую помощь. Вот что они сообщают в на своей странице в Инстаграме:

Позади просторы нашего Оймякона, Баргузинские хребты, берега Байкала. Впереди ещё несколько субъектов нашей необъятной страны! Наш флаг 100-летия Якутской АССР движется теперь ещё в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

Лошади чувствуют себя отлично, несмотря на пройденное расстояние от родных просторов. Иногда нам кажется, что они с удовольствием путешествуют и воспринимают дорогу как что-то обыденное 😅 мы ими гордимся и рассказываем всем про их возможности и выносливость.

Мы очень рады, что в каждом регионе находятся предприятия, которые хотят помочь и поддержать.

В Красноярске они дали пресс-конференцию красноярским СМИ.