13.10.2022
17:57
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Общество

Видео: Как нюрбинцы делом помогают семье мобилизованного

Волонтеры Нюрбинского района помогли семье мобилизованного в с.Кюндядя, сообщает тгк @ulusmedia

Источник: тгк @ulusmedia

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