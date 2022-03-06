06.03.2022
15:15
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Финансы

Видео: Как не стать жертвой мобильного мошенничества — прокуратура

Прокуратура Якутии совместно с Республиканским центром инфокоммуникационных технологий создали социальный видеоролик «Как не стать жертвой мобильного мошенничества».В большинстве случаев жертвами мошенников становятся  граждане, которые были осведомлены из средств массовой информации о том, что такие преступления распространены, но все равно попались на уловки мошенников. Прокуратура республики призывает граждан быть бдительными и никогда не доверять незнакомым лицам, неизвестным сайтам и сообщениям с неизвестных номеров, не сообщать кому-либо и не вносить на сайтах персональные данные своих банковских карт, коды из СМС. Безопасность ваших средств — в ваших руках!» С уважением, 

Фото: пресс-служба прокуратуры РС(Я)
Источник: Старший помощник прокурора республикипо правовому обеспечениюМашкова Ирина
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