Видео: Как молодого доверчивого якутянина развели на 2,8 миллиона

В г. Якутске 26-летний безработный взял в кредит более 2,8 миллионов рублей и перевел заёмные средства мошенникам, которые представились службой безопасности банка.

Злоумышленники под предлогом якобы обнуления кредитного потенциала попросили его оформить кредит и перевести на их «безопасный счет». В течение нескольких дней через приложение банка потерпевший оформлял кредиты и под диктовку злоумышленников переводил на их счета. В общей сумме за это время мошенники успели похитить 2 845 150 рублей.

На видео он рассказывает, каким образом его убедили мошенники.

Уважаемые якутяне! Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на «горячую линию» своего банка.