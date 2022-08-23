23.08.2022
20:35
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Якутия

Видео: Как медвежата взымают дань за проезд на Чаянду

«Всё! Не борзей!»: межвежата «взымают» дань за проезд на Чаяндинском месторождении в Якутии. Видео медвежьего вымогательства, которое снял водитель большегруза, разместил тгк 14news.

Источник: тгк 14news

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