Видео: Как медвежата взымают дань за проезд на Чаянду

«Всё! Не борзей!»: межвежата «взымают» дань за проезд на Чаяндинском месторождении в Якутии. Видео медвежьего вымогательства, которое снял водитель большегруза, разместил тгк 14news .

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