07.06.2022
21:41
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Якутия

Видео: Как мама спасла своего медвежонка

На видео, снятом в Мирнинском районе Якутии, запечатлено, как дорогу переходит медвежья семья. Как известно, медведица с маленькими медвежатами — самый опасный зверь для человека в тайге. Встречи с ней человеку лучше избегать. Но в этом случае, медведица совершенно не обращала внимания на остановившиеся автомобили, и на людей, которые из открытого окна вели съемку ЧП, в которое попала семья медведей. Видео тгк Neruinfo

Один из трех медвежат не смог подняться на крутую гору, все время скатывался и истошно верещал. Медведица пыталась помочь ему, а братья сверху наблюдали. В конце концов мама взяла медвежонка за шкирку и поднялась с ним по склону. Все закончилось благополучно. Все это время автомобилисты спокойно наблюдали за происходящим и не мешали зверям (медведицу с медвежатами лучше не раздражать!)

Источник: тгк Neruinfo

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