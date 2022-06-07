Видео: Как мама спасла своего медвежонка

На видео, снятом в Мирнинском районе Якутии, запечатлено, как дорогу переходит медвежья семья. Как известно, медведица с маленькими медвежатами — самый опасный зверь для человека в тайге. Встречи с ней человеку лучше избегать. Но в этом случае, медведица совершенно не обращала внимания на остановившиеся автомобили, и на людей, которые из открытого окна вели съемку ЧП, в которое попала семья медведей. Видео тгк Neruinfo

Один из трех медвежат не смог подняться на крутую гору, все время скатывался и истошно верещал. Медведица пыталась помочь ему, а братья сверху наблюдали. В конце концов мама взяла медвежонка за шкирку и поднялась с ним по склону. Все закончилось благополучно. Все это время автомобилисты спокойно наблюдали за происходящим и не мешали зверям (медведицу с медвежатами лучше не раздражать!)