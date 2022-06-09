09.06.2022
19:27
35
Якутия
Видео: Как куют настоящие якутские ножи
В селе Таастаах Намского улуса якутские кузнецы выплавляют железо и куют ножи старинным способом. Таким образом ножоделы готовятся к национальному празднику Ысыах и возрождают традиции якутской ковки металла Видео bugaev__1. тгк @sakhahunter
Источник: тгк @sakhahunte
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