Видео: Как куют настоящие якутские ножи

В селе Таастаах Намского улуса якутские кузнецы выплавляют железо и куют ножи старинным способом. Таким образом ножоделы готовятся к национальному празднику Ысыах и возрождают традиции якутской ковки металла Видео bugaev__1. тгк @sakhahunter

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