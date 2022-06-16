Видео: как был украден велосипед

Полицией г. Якутска раскрыта кража велосипеда, оставленного возле торгового центра В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина с заявлением о краже велосипеда «Stern». Он рассказал, что оставил свой велотранспорт около торгового центра и не пристегнул его велотросом. Вернувшись, обнаружил, что велосипед похищен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили, что к краже причастен 39-летний мужчина. Выяснилось, что подозреваемый увидел оставленный без присмотра велотранспорт и беспрепятственно похитил его. После чего сбыл похищенное за пару бутылок алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.