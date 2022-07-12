12.07.2022
22:06
223

Якутия

Видео: Как Авиалесоохрана тушит с воздуха пожары в Якутии

Сегодня искусственно вызванные дожди снижают пожарную опасность, скорость распространения и интенсивность горения очагов и на территории Якутии. Это дает возможность парашютистам-десантникам подойти непосредственно к кромке пожара и осуществить прямое тушение.

Помощь Якутии в тушении лесных пожаров с применением метода искусственного вызывания осадков Федеральная Авиалесоохрана оказывает с 10 июня, когда в районах действия пожаров формируется ресурсная облачность. Также парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взрывные работы для тушения труднодоступных пожаров в южной и юго-западной Якутии.

Так вызывают искусственные осадки
Маршрут полета

Для доставки авиапожарных и оборудования на очаги Федеральная Авиалесоохрана применяет комбинированный способ – сначала парашютисты-десантники с грузовыми машинами на пароме идут по реке Лена, затем по реке – Амга, потом авиацией доставляются непосредственно на пожары.

Парашютисты десантируются в район пожара
Авиалесоохрана переплавляется вместе с техникой через Лену

Сегодня в Якутии продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 975 га.

Фото: Отдел по связям c общественностью ФБУ "Авиалесоохрана"
Источник: Отдел по связям c общественностью ФБУ "Авиалесоохрана"

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх