Видео: Как Авиалесоохрана тушит с воздуха пожары в Якутии

Сегодня искусственно вызванные дожди снижают пожарную опасность, скорость распространения и интенсивность горения очагов и на территории Якутии . Это дает возможность парашютистам-десантникам подойти непосредственно к кромке пожара и осуществить прямое тушение.

Помощь Якутии в тушении лесных пожаров с применением метода искусственного вызывания осадков Федеральная Авиалесоохрана оказывает с 10 июня, когда в районах действия пожаров формируется ресурсная облачность. Также парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взрывные работы для тушения труднодоступных пожаров в южной и юго-западной Якутии.

Так вызывают искусственные осадки

Маршрут полета

Для доставки авиапожарных и оборудования на очаги Федеральная Авиалесоохрана применяет комбинированный способ – сначала парашютисты-десантники с грузовыми машинами на пароме идут по реке Лена, затем по реке – Амга, потом авиацией доставляются непосредственно на пожары.

Парашютисты десантируются в район пожара

Авиалесоохрана переплавляется вместе с техникой через Лену

Сегодня в Якутии продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 975 га.