Якутия
Видео: Как Авиалесоохрана тушит с воздуха пожары в Якутии
Сегодня искусственно вызванные дожди снижают пожарную опасность, скорость распространения и интенсивность горения очагов и на территории Якутии. Это дает возможность парашютистам-десантникам подойти непосредственно к кромке пожара и осуществить прямое тушение.
Помощь Якутии в тушении лесных пожаров с применением метода искусственного вызывания осадков Федеральная Авиалесоохрана оказывает с 10 июня, когда в районах действия пожаров формируется ресурсная облачность. Также парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взрывные работы для тушения труднодоступных пожаров в южной и юго-западной Якутии.
Для доставки авиапожарных и оборудования на очаги Федеральная Авиалесоохрана применяет комбинированный способ – сначала парашютисты-десантники с грузовыми машинами на пароме идут по реке Лена, затем по реке – Амга, потом авиацией доставляются непосредственно на пожары.
Сегодня в Якутии продолжаются работы по тушению 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 975 га.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий