19.05.2022
19:38
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Погода

Видео: Из-за затора на реке возникла угроза подтопления Вилюйска

В связи с затором на р.Вилюй наблюдается повышение уровней воды у г.Вилюйск и н.п.Староватово, существует угроза подтопления пониженных участков. Просьба принять меры безопасности, сообщает тгк Новости Вилюйска

Источник: тгк Новости Вилюйска

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