Видео: Инспекторы ДПС спасли на пожаре двух детей и бабушку



…3 января прошлого года около часа ночи во время несения службы инспекторы батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД Николай Радионов и лейтенант полиции Василий Максимов получили информацию о задымлении в двухэтажном доме по улице Лонгинова в г.Якутске. Экипаж незамедлительно направился к месту происшествия.

Здесь инспекторы сразу заметили густой черный дым, валивший со второго этажа здания. Парни забежали в дом и, не теряя ни секунды, начали стучаться в двери квартир, сообщая мирно спящим жильцам о пожаре. На верхнем этаже заметили в коридоре мужчину, которому стало плохо – он успел надышаться дымом и буквально терял сознание. Полицейские подхватили и вывели его на свежий воздух, где передали медикам.

Услышав детские крики о помощи со второго этажа, сотрудники вновь ринулись внутрь: двух детей и их бабушку пришлось эвакуировать уже через окно. Благодаря оперативным, грамотным и самоотверженным действиям сотрудников столичной Госавтоинспекции люди были спасены. Пока пожарные и другие службы работали на месте пожара, вокруг собралось немало людей, в числе которых оказались и журналисты. Один из них обратился к Василию Максимову с вопросом: «А разве это ваша работа?». Инспектор невозмутимо ответил: «Помогать другим — долг каждого полицейского и человека!».

В Министерстве внутренних дел по Якутии сотрудники дорожно-патрульной службы госавтоинспекции лейтенант полиции Василий Максимов и капитан полиции Николай Родионов были награждены медалями «За смелость во имя спасения». Награды отличившимся сотрудникам вручил министр МВД по РС (Я) генерал-майор полиции Владимир Прокопенко.