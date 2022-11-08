Видео: Ил Дархан на катке

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ посетил открытие нового спорткомплекса в Алдане.

Алдан — город трудовой доблести, но славится еще и своими спортивными победами. Особенно тут развиты зимние виды спорта, которыми с удовольствием занимаются и дети, и взрослые. В 1966 году тут прошел первый чемпионат ЯАССР по хоккею. А сегодня сбылась мечта многих поколений спортсменов — состоялось долгожданное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком общей площадью более 4000 кв.м.!

Больше всего открытию, конечно же, рады юные спортсмены. Они счастливы, что теперь занятия по хоккею и фигурному катанию будут проходить на такой просторной арене, а самое главное — им не придется чистить каток👍🏻

Этот прекрасный, качественный объект построен благодаря благотворительной программе «Газпром детям». От всей души благодарю компанию за прекрасный подарок к 100-летию нашей республики. Уверен, что благодаря его вводу, мы не раз услышим о новых спортивных достижениях алданцев и станем свидетелями появления новых звезд спорта!