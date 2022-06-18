18.06.2022
12:49
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Праздники

Видео: Хангаласский Ысыах впервые после карантина

Ысыах Эркээни после двухгодичного «пандемийного» перерыва. Национальный праздник встречи лета у хангаласцев традиционно проходит в местности «Орто Дойду» Видео: Виолетта Засимова

Фото: Виолетта Засимова
Источник: тгк Хангаласский филиал НВК Саха

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