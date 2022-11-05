05.11.2022
10:01
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Происшествия

Видео: Глумился над памятью павших воинов, разжигал межнациональную рознь

В якутских сообществах в ВКонтакте над погибшими на Украине российскими военнослужащими постоянно глумился пользователь под именем Марк Ершов. Он же пытался унизить и возбудить вражду к представителям русской и якутской национальностей. В то время, когда от Северной Осетии в СВО на Украине участвует несколько добровольческих батальонов, а похороны воинов собирают тысячи людей, нашелся подонок, который позволил себе глумиться над памятью павших героев, а также разжигать межнациональную рознь. P.S. это не избавило его от привлечения к ответственности сообщает тгк Новости Якутии, разместив видео с раскаянием Ершова.

Источник: тгк Новости Якутии

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