Видео: Глумился над памятью павших воинов, разжигал межнациональную рознь

В якутских сообществах в ВКонтакте над погибшими на Украине российскими военнослужащими постоянно глумился пользователь под именем Марк Ершов. Он же пытался унизить и возбудить вражду к представителям русской и якутской национальностей. В то время, когда от Северной Осетии в СВО на Украине участвует несколько добровольческих батальонов, а похороны воинов собирают тысячи людей, нашелся подонок, который позволил себе глумиться над памятью павших героев, а также разжигать межнациональную рознь. P.S. это не избавило его от привлечения к ответственности сообщает тгк Новости Якутии, разместив видео с раскаянием Ершова.